Ростов-на-Дону вошел в число популярных направлений внутреннего туризма

За первые 11 месяцев 2025 года россияне осуществили 164 миллиона туристических поездок, потратив при этом суммарно 1,83 триллиона рублей. При этом особенно активно развивается южный регион, демонстрируя рост числа путешествий, расширение спектра предложений отдыха и увеличение среднего чека примерно на 50%, что составляет порядка 11 500 рублей. Этот показатель значительно выше общероссийских. Такие данные предоставила СберАналитика.
Осенью спрос стабилизировался: сентябрь показал прирост на 14,3% (до 15,9 млн поездок), октябрь — на 15,8% (13,3 млн), ноябрь — снова на 14,3% (12,1 млн). По итогам года путешественники тратят больше денег: объем расходов составил 1,83 трлн рублей, причем две трети оплат приходится на безналичные расчеты.
Самыми популярными направлениями традиционно оказались Москва (14,4%), Подмосковье (13,7%), Краснодарский край (6,6%), Петербург (6,5%), Ленобласть (4,3%), Татарстан (2,4%), Свердловск (2,3%), Владимирская область (1,9%), Ростов-на-Дону (1,8%) и Нижний Новгород (1,7%). Рекордсменами по росту популярности стали Севастополь (+84%), Магадан (+50%) и Крым (+47%). Эти цифры показывают значительный интерес россиян к внутреннему туризму и улучшение инфраструктуры ключевых направлений.
— Все регионы Юга России и Северного Кавказа активно работают над укреплением репутации, расширением туристических возможностей и разнообразия предложений для отдыха. Как результат — туристы на юге России в этом году стали больше тратить и чаще путешествовать в межсезонье. Особенно динамично — этой осенью. В ответ на запрос рынка отельеры расширяют сегмент всесезонных предложений. Это помогает увеличивать частоту путешествий и доступных форматов отдых, — рассказала отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка Мария Хесус Клементе-Белоуссова.
Как отмечают эксперты, средняя продолжительность пребывания туристов на юге России составляет 5,2 дня, тогда как в целом по стране этот показатель равен 4,7 дня. Наиболее активными являются жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Урала и Центрального федерального округа. Средний возраст типичного туриста — 42 года, женщины составляют около 53% от общего числа отдыхающих.