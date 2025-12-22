Ростов-на-Дону вошел в число популярных направлений внутреннего туризма

— Все регионы Юга России и Северного Кавказа активно работают над укреплением репутации, расширением туристических возможностей и разнообразия предложений для отдыха. Как результат — туристы на юге России в этом году стали больше тратить и чаще путешествовать в межсезонье. Особенно динамично — этой осенью. В ответ на запрос рынка отельеры расширяют сегмент всесезонных предложений. Это помогает увеличивать частоту путешествий и доступных форматов отдых, — рассказала отраслевой лидер туризма Юго-Западного банка Сбербанка Мария Хесус Клементе-Белоуссова.