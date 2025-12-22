Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси сеть «Остров чистоты» поменяла название и формат магазинов

Сеть «Остров чистоты» открывает магазины в Беларуси под новым название.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сеть «Остров чистоты» поменяла название и формат магазинов. Подробности пишет портал Belretail.

Компания «АйландГрупп», являющаяся собственником сети «Остров чистоты и вкуса», провела ребрендинг и начала открывать новые магазины под маркой «Остров». Новый стиль был выполнен в черно-желтой гамме. Логотипом сети стала птица, обитающая в Беларуси и символизирующая надежность и стремление к развитию, — иволга.

В компании признаются, что иволга выступает не просто образом, а отражением философии бренда, которые состоит в постоянном движении вперед. Кроме того, меняется формат магазинов. Сеть будет постепенно переходить к концепции именно небольших магазинов у дома, в которых удобно совершать ежедневные покупки у дома, найти необходимую косметику и уход за собой, перекусить на месте. Также сеть активно расширяет наличие товаров белорусских производителей.

Ранее МАРТ предлагает белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары.

Тем временем ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в 2026 году.

А еще Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».