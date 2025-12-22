В Беларуси сеть «Остров чистоты» поменяла название и формат магазинов. Подробности пишет портал Belretail.
Компания «АйландГрупп», являющаяся собственником сети «Остров чистоты и вкуса», провела ребрендинг и начала открывать новые магазины под маркой «Остров». Новый стиль был выполнен в черно-желтой гамме. Логотипом сети стала птица, обитающая в Беларуси и символизирующая надежность и стремление к развитию, — иволга.
В компании признаются, что иволга выступает не просто образом, а отражением философии бренда, которые состоит в постоянном движении вперед. Кроме того, меняется формат магазинов. Сеть будет постепенно переходить к концепции именно небольших магазинов у дома, в которых удобно совершать ежедневные покупки у дома, найти необходимую косметику и уход за собой, перекусить на месте. Также сеть активно расширяет наличие товаров белорусских производителей.
Ранее МАРТ предлагает белорусам каждую пятницу поддерживать отечественные товары.
Тем временем ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в 2026 году.
А еще Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».