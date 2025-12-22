В Беларуси сеть «Остров чистоты» поменяла название и формат магазинов

В компании признаются, что иволга выступает не просто образом, а отражением философии бренда, которые состоит в постоянном движении вперед. Кроме того, меняется формат магазинов. Сеть будет постепенно переходить к концепции именно небольших магазинов у дома, в которых удобно совершать ежедневные покупки у дома, найти необходимую косметику и уход за собой, перекусить на месте. Также сеть активно расширяет наличие товаров белорусских производителей.