В подарок к Новому году — чашка за 700 леев: Жители Кишинева в шоке от цен на милые мелочи в столичных магазинах — на TEMU в разы дешевле

Хотите приобрести подарки для родных и друзей? Как вам цены на всякую милую мелочевку?
Покупатели в шоке от цен на предлагаемые в столичных магазинах подарки, к примеру, в Cărtureşti.
Чашка, правда симпатичная — 704 лея.
Мультяшный Стич, который еле виден в коробке — 156 леев.
Сувенир «Сова» — 410 леев.
Подарочный набор для распития спиртных напитков — 689 леев.
Две мерные ложки для котиков — 450 леев.
Набор сувенирных игрушек — 526 леев.
И все в таком духе.
На TEMU и во многих других интернет-магазинах такие подарки можно купить в 5, а то и в 10 раз дешевле.