Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подарок к Новому году — чашка за 700 леев: Жители Кишинева в шоке от цен на милые мелочи в столичных магазинах — на TEMU в разы дешевле

Покупатели в шоке от цен на предлагаемые в столичных магазинах подарки [видео]

Источник: Комсомольская правда

Хотите приобрести подарки для родных и друзей? Как вам цены на всякую милую мелочевку?

Покупатели в шоке от цен на предлагаемые в столичных магазинах подарки, к примеру, в Cărtureşti.

Чашка, правда симпатичная — 704 лея.

Мультяшный Стич, который еле виден в коробке — 156 леев.

Сувенир «Сова» — 410 леев.

Подарочный набор для распития спиртных напитков — 689 леев.

Две мерные ложки для котиков — 450 леев.

Набор сувенирных игрушек — 526 леев.

И все в таком духе.

На TEMU и во многих других интернет-магазинах такие подарки можно купить в 5, а то и в 10 раз дешевле.