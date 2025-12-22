В Нижнем Новгороде наградили победителей олимпиады «Иннагрика»

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Призерами и победителями Всероссийской олимпиады по агрогенетике «Иннагрика» стали 39 школьников из России, церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Иннопрактика».
«Тридцать девять школьников России стали победителями и призерами олимпиады по агрогенетике “Иннагрика”. Количество участников за четыре года проведения олимпиады выросло в восемь раз — с 3 тысяч заявок в 2022 году до 24 тысяч заявок в 2025-м», — рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что в 2025 году на участие в олимпиаде поступили заявки из 84 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии и Молдавии. Заключительный этап объединил 170 сильнейших ребят из 31 региона России. Финальные состязания прошли на площадке Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Организаторами олимпиады являются компания «Иннопрактика», Минсельхоз России и Минобрнауки России.
Победители и призеры финала получат не только дипломы и ценные призы от партнеров, но и право поступить в профильные вузы без вступительных экзаменов. Кроме того, есть альтернативная возможность получить до 100 баллов к ЕГЭ по биологии при поступлении в ведущие вузы России, которые выступают соорганизаторами олимпиады. Также предусмотрено грантовое обеспечение для тех, кто поступит на обучение в указанные вузы на платной основе.
Как отметили в пресс-службе, практические задания олимпиады синхронизированы с Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства до 2030 года. Министр сельского хозяйства Оксана Лут, чьи слова приводит пресс-служба, отметила, что агропромышленный комплекс в последние годы становится все более наукоемким и технологичным.
«Агрогенетика, агрохимия, агротехнологии — это направления, где сегодня множество интересных задач, где каждый год рождаются инновации и совершаются открытия, которые на глазах меняют агропромышленный комплекс. В ваших проектах мы видим не просто школьные работы, а первые подходы к серьезным научным исследованиям. И я очень надеюсь, что вы продолжите свой путь в этой сфере, ведь нам очень нужны такие талантливые и увлечённые молодые люди, как вы», — сказала Лут, обращаясь к участникам олимпиады.
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, что интерес молодежи к аграрной науке растет и что стремление школьников к научному поиску в будущем поможет обеспечивать продовольственную безопасность страны.
«В ходе интеллектуальных соревнований вы изучаете научные методы и решаете прикладные задачи, призванные сохранить сельскохозяйственные угодья. Приятно отметить, что за четыре года работы олимпиады кратно увеличилось количество молодых людей, увлеченных аграрной наукой», — сказал Фальков, чьи слова приводит пресс-служба.
Первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика» Наталья Попова отметила, что «Иннагрика» — первая и единственная профильная олимпиада по агрогенетике, которая позволяет школьникам окунуться в настоящую научную деятельность, поработав в высокотехнологичных лабораториях ведущих агровузов, и понять перспективы профессий современного АПК.
«Вы получили то, что может стать фундаментом вашего образования и карьеры: бесценные знания о генетике и селекции, опыт работы в лабораториях, знакомство с наставниками и единомышленниками. Надеемся, что вы продолжите свой путь в области агробиотехнологий, выберете подходящий аграрный вуз и построите успешную карьеру», — обратилась она к финалистам.