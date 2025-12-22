Ричмонд
Омичам объяснили, нужно ли платить по двум квитанциям за ЖКУ

В декабре омичам может прийти сразу две квитанции за одну и ту же услугу.

Источник: Комсомольская правда

В декабре омичам могут прийти сразу две квитанции на одну и ту же жилищно-коммунальную услугу. С чем это связано и нужно ли оплачивать обе, омичам объяснили в РЭК Омской области.

Как пояснили в ведомстве, «двойные» квитанции в декабре — это не ошибка. Одна квитанция отражает ноябрьские цифры, а вторая — это авансовый платеж за декабрь.

«Такой расчет — это инициатива управляющих компаний, а не требование закона. Они стремятся собрать платежи до длинных новогодних выходных, когда банки работают по праздничному графику», — рассказали в РЭК.

Оплачивать две квитанции за раз вовсе не обязательно. По закону декабрьскую квитанцию можно оплатить как обычно — в январе. Штрафы и пени за такой платеж начисляться не будут.