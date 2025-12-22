Синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов 23 декабря

Ветер окажется северо-западным с переходом на северо-восточный. В ночные часы температура воздуха составит от −12 градусов по северо-восточной части и до +2 градусов по юго-западной. Днем максимальная температура окажется от −2 до −8 градусов. В южных районах, а также по юго-западу будет от −1 до +2 градусов.