Синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов 23 декабря

Синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов во вторник, 23 декабря. Об этом сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 23 декабря в стране за погоду будет отвечать малоактивный фронтальный раздел, который смещается на фоне области повышенного атмосферного давления. Вслед за ним в Беларусь начнет поступать воздушная масса северных широт.
Прогнозируется облачная с прояснениями, а днем переменная облачность. В ночные и утренние часы местами, а днем непосредственно по юго-западной части пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. Местами по стране ночью и утром возможен слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица.
Ветер окажется северо-западным с переходом на северо-восточный. В ночные часы температура воздуха составит от −12 градусов по северо-восточной части и до +2 градусов по юго-западной. Днем максимальная температура окажется от −2 до −8 градусов. В южных районах, а также по юго-западу будет от −1 до +2 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал про мороз до −11 градусов в Беларуси на неделе с 22 по 28 декабря: «Зима обязательно наступит».
Тем временем синоптики сказали, ждать ли снег на Новый год в Беларуси.
Кстати, Беларусь упомянули в новом сезоне популярного сериала «Эмили в Париже».