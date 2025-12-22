В Омске дорогие рестораны закрылись из-за падения спроса

ЦБ выпустил доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ», основанный на опросах российских предприятий. Согласно его данным, в октябре и ноябре уходящего года потребительская активность в Сибирском федеральном округе осталась такой же, как в сентябре и летом.
Там же указано: годовая инфляция в Сибири остается выше общероссийской. Спрос в розничной торговле увеличивается за счет товаров базового ассортимента.
Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер рассказал о региональной специфике:
«Если рассматривать банковский сектор, то тенденции Омской области схожи с тенденциями в целом по Сибири. Объемы кредитования как крупных региональных предприятий, так и субъектов МСП были ниже прошлогодних. Для бизнеса остается актуальной сберегательная модель поведения. Собственно, как и для населения. Некоторые банки вновь повысили ставки по накопительным счетам и срочным депозитам на короткие сроки, несмотря на снижение ключевой ставки. Другие банки стали предлагать вклады с капитализацией».
Пресс-служба омского отделения добавила, что в проявление этого омичи стали отдавать предпочтение более доступному сегменту питания:
«Поэтому закрылись некоторые заведения общественного питания с тематической концепцией и высокими ценами. Представители бьюти-сферы, чтобы удержать клиентов, предлагали пакетные услуги со скидками».
Правда, сколько конкретно подобных ресторанов закрылось, не уточнено.
Из-за низкого спроса и сибирские предприятия в опросе часто отвечали, что не имеют возможности проиндексировать зарплаты сотрудникам. А принимать новый персонал в течение ближайших трех месяцев не планируют 90% опрошенных компаний.
Ранее мы публиковали комментарий экономиста Максима Мизи с мнением о новом снижении ключевой ставки ЦБ.