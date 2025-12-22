В Омске дорогие рестораны закрылись из-за падения спроса

«Если рассматривать банковский сектор, то тенденции Омской области схожи с тенденциями в целом по Сибири. Объемы кредитования как крупных региональных предприятий, так и субъектов МСП были ниже прошлогодних. Для бизнеса остается актуальной сберегательная модель поведения. Собственно, как и для населения. Некоторые банки вновь повысили ставки по накопительным счетам и срочным депозитам на короткие сроки, несмотря на снижение ключевой ставки. Другие банки стали предлагать вклады с капитализацией».