В Омске дорогие рестораны закрылись из-за падения спроса

По оценке ЦБ, и бизнес, и потребители осенью больше экономили.

Источник: Комсомольская правда

ЦБ выпустил доклад «Региональная экономика: комментарии ГУ», основанный на опросах российских предприятий. Согласно его данным, в октябре и ноябре уходящего года потребительская активность в Сибирском федеральном округе осталась такой же, как в сентябре и летом.

Там же указано: годовая инфляция в Сибири остается выше общероссийской. Спрос в розничной торговле увеличивается за счет товаров базового ассортимента.

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер рассказал о региональной специфике:

«Если рассматривать банковский сектор, то тенденции Омской области схожи с тенденциями в целом по Сибири. Объемы кредитования как крупных региональных предприятий, так и субъектов МСП были ниже прошлогодних. Для бизнеса остается актуальной сберегательная модель поведения. Собственно, как и для населения. Некоторые банки вновь повысили ставки по накопительным счетам и срочным депозитам на короткие сроки, несмотря на снижение ключевой ставки. Другие банки стали предлагать вклады с капитализацией».

Пресс-служба омского отделения добавила, что в проявление этого омичи стали отдавать предпочтение более доступному сегменту питания:

«Поэтому закрылись некоторые заведения общественного питания с тематической концепцией и высокими ценами. Представители бьюти-сферы, чтобы удержать клиентов, предлагали пакетные услуги со скидками».

Правда, сколько конкретно подобных ресторанов закрылось, не уточнено.

Из-за низкого спроса и сибирские предприятия в опросе часто отвечали, что не имеют возможности проиндексировать зарплаты сотрудникам. А принимать новый персонал в течение ближайших трех месяцев не планируют 90% опрошенных компаний.

Ранее мы публиковали комментарий экономиста Максима Мизи с мнением о новом снижении ключевой ставки ЦБ.