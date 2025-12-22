Путин и Пиотровский рассказали Пашиняну об Александровской колонне

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский во время экскурсии по Эрмитажу рассказали премьер-министру Армении Николу Пашиняну об особенностях Александровской колонны, которая стоит под собственным весом и ничем не закреплена.
Путин организовал для лидеров стран СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург, экскурсию по Эрмитажу. В его залах российский лидер сам рассказал коллегам о музее.
«(Александровская колонна — ред.) стоит под собственным весом… Никак не закреплена», — объяснил Путин.
Пиотровский в свою очередь рассказал, что по этой причине на военных парадах по дворцовой площади не ходили танки, а в наши дни для техники стали использовать резиновые накладки, чтобы не сотрясать землю.
Лидеры прибыли в северную столицу накануне. В воскресенье здесь состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета, а в понедельник они примут участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите СНГ.
Это не первое знакомство участников неформального саммита объединения с шедеврами главных музеев Петербурга. В 2022 году Путин вместе с лидерами СНГ посещал Русский музей. В 2023 году главы государств были на экскурсии по дворцово-парковым комплексам северной столицы — увидели Петергоф, Царское село и музей-заповедник «Павловск».