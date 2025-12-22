В Москве в результате взрыва автомобиля погиб генерал-лейтенант Сарваров

«Был громкий взрыв. Машина взорвалась, сидел водитель за рулем, его реанимировали Машина эта дизельная либо бензиновая, и взрыва газового баллона не было, так как был бы след от него, точнее, красный цвет баллона. Его не было. Скорее всего, что-то либо взорвали под машиной, либо прилетело на машину. ~Водитель находился в движении в тот момент, когда произошел взрыв. Он остановился, чтобы пропустить машину, которая ехала.~ По-моему, возгорания не было. Спецслужбы оперативно приехали, потому что у нас находится очень близко пожарно-спасательная часть и отделение ОМВД».