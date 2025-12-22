Экс-главе администрации Ростова до весны продлили арест в СИЗО

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок в СИЗО для бывшего главы администрации донской столицы Алексея Логвиненко. Эту информацию 22 декабря подтвердили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
— Постановлением суда от 17 декабря 2025 года была продлена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на три месяца, до 23 марта 2026 года включительно, — прокомментировали в инстанции.
Напомним, экс-чиновника взяли под сражу в октябре 2025 года после обвинения в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2020 году «вопреки требованиям бюджетного законодательства был привлечен кредит коммерческого банка». В результате ущерб городу составил свыше 47 млн рублей.
Добавим, также сегодня стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении Алексея Логвиненко, но официального подтверждения этому пока нет.
