Омский полицейский Кубатин возглавил хабаровскую полицию

Омич Александр Кубатин получил высокий пост в УМВД России по Хабаровскому краю. Он стал заместителем руководителя и возглавил хабаровскую полицию.
О назначении Кубатина официально сообщили на сайте УМВД России по Хабаровскому краю. Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Андрей Шабашов отметил, что его новый заместитель является грамотным и требовательным руководителем.
Ранее Александр Кубатин занимал высокий пост в омской полиции — в 2022 году он был назначен на должность начальника УМВД России по городу Омску. Окончил Омский юридический институт МВД России и Омскую академию МВД России. Имеет ведомственные награды.