Выявлен белок нервной системы, связанный со способностью фокусировать внимание

Ученые обнаружили, что чем меньше белка Homer1 содержалось в клетках коры мышей, тем больше тормозящих рецепторов вырабатывали эти нейроны, благодаря чему животные сильнее фокусировали свое внимание на вспышках света и активнее игнорировали мешающие звуковые сигналы. Когда ученые подавили выработку этого пептида в клетках мозга других мышей при помощи РНК-терапии, это привело к резкому улучшению их внимания и памяти. Это говорит о том, что дальнейшее изучение данного белка поможет раскрыть механизмы развития и разработать новые терапии от синдрома дефицита внимания, подытожили ученые.