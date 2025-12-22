Жителей Башкирии ждет двухдневная рабочая неделя

Последняя рабочая неделя 2025 года в Башкирии будет очень короткой. Она продлится всего два рабочих дня, 29 и 30 декабря, а благодаря решению правительства о переносе выходных день 31 декабря станет нерабочим.
В результате новогодние каникулы продлятся рекордно долго, с 31 декабря по 11 января включительно, что делает их самыми длинными за многие годы. В январе 2026 года на 16 выходных дней придется 15 рабочих. Первый рабочий день после праздников будет понедельник, 12 января.
Длинные выходные ждут жителей Башкирии и в другие месяцы. День защитника Отечества 23 февраля выпадает на понедельник, поэтому отдыхать можно будет три дня подряд с 21 по 23 февраля.
В марте празднование Международного женского дня также растянется на три дня. Поскольку 8 марта — это воскресенье, то выходной переносится на понедельник 9 марта, образуя уик-энд с 7 по 9 марта.
Май начнется с трехдневных праздников с 1 по 3 мая. После обычной рабочей недели, где пятница 8 мая будет сокращенным днем, День Победы отметят с 9 по 11 мая, снова дав три дня для отдыха.
