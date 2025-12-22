Ричмонд
Омские дети с инвалидностью расписали елочные игрушки для ребят из Стаханова

Подарки от них и их родителей в ближайшее время уедут в подшефный город Омской области в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Омск присоединился к всероссийской акции «Новый год в каждый дом». В ее рамках дети с ограниченными возможностями и их родители приняли участие в мероприятии «Время чудес», сообщила пресс-служба областного министерства молодежной политики.

В преддверии Нового года дети расписали елочные игрушки, а их родители изготовили ароматические новогодние свечи, которые создадут атмосферу домашнего уюта и тепла. Подарки предназначены для пересылки в ЛНР, в подшефный город Омской области Стаханов.

По итогам мероприятия организаторы собрали подарочные наборы. В их состав вошли и теплые варежки, авторские елочные игрушки, свечи ручной работы и открытки с добрыми пожеланиями.

В ближайшее время наборы увезут в Стаханов к детям, которым особенно важно почувствовать внимание и ощущение праздника.

«На мероприятии было 19 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Эмоции переполняют: было много улыбок и моментов настоящего счастья. Мы увидели, как важно для ребят быть обычными детьми — играть, общаться, рисовать и это наполнило нашу встречу особым смыслом. Ведь каждый ребенок, независимо от обстоятельств, обладает внутренней силой и способен творить добро. И сегодня дети, чьи возможности кажутся нам ограниченными, показали это. Все наборы, которые были сегодня подготовлены нашими особенными участниками, уже на следующей неделе будут доставлены в Стаханов таким же мальчишкам и девчонкам, как они», — сообщила начальник отдела развития добровольчества Регионального молодежного центра Елена Тумар.

Ранее мы писали, что в мае этого года гуманитарный груз из Омска отправляли в Стаханов и Курск.