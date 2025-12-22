Омские дети с инвалидностью расписали елочные игрушки для ребят из Стаханова

«На мероприятии было 19 детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды. Эмоции переполняют: было много улыбок и моментов настоящего счастья. Мы увидели, как важно для ребят быть обычными детьми — играть, общаться, рисовать и это наполнило нашу встречу особым смыслом. Ведь каждый ребенок, независимо от обстоятельств, обладает внутренней силой и способен творить добро. И сегодня дети, чьи возможности кажутся нам ограниченными, показали это. Все наборы, которые были сегодня подготовлены нашими особенными участниками, уже на следующей неделе будут доставлены в Стаханов таким же мальчишкам и девчонкам, как они», — сообщила начальник отдела развития добровольчества Регионального молодежного центра Елена Тумар.