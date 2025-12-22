Эксперт рассказал об осложнениях из-за гриппа со стороны зрения

«У заболевших гриппом может наблюдаться временный дискомфорт со стороны органов зрения на фоне интоксикации и лихорадки. Осложнения со стороны органов зрения наблюдаются в редких случаях, и обычно вызваны прямым воздействием вируса или реакциями со стороны иммунной системы. В большинстве случаев нарушения носят временный характер, и проходят после выздоровления», — рассказал Чуланов журналистам.