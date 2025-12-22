27 партий товаров передала на нужды СВО таможня из Ростовской области

В 2025 году сотрудники таможни из Ростовской области передали на нужды СВО 27 партий конфискованных товаров общей стоимостью более 1,4 млрд рублей. Об итогах работы за год на совещании рассказал начальник Ростовской таможни, генерал-майор таможенной службы Дмитрий Кривко.
— Наиболее актуальными и важными задачами остаются обеспечение порядка оформления товаров, перемещаемых для предприятий ВПК, передача конфискованных товаров для нужд СВО, а также добровольная помощь со стороны должностных лиц таможни участникам СВО, — отметил Дмитрий Кривко.
Также по итогам года Ростовская таможня перечислила в бюджет страны 5 млрд рублей, это оказалось в два раза больше, чем в 2024 году.
Общая сумма полученных таможенных платежей при выпуске товаров составила 755 млн рублей. На внутреннем рынке страны выявили и изъяли из оборота 2,4 тысячи единиц контрафакта, 4,6 тысячи единиц табака без акцизных марок и 2,1 тысячи товаров, оказавшихся в обороте с нарушением правил обязательной маркировки.
— Ростовская таможня — крупнейшая в регионе. Коллектив славится своим профессионализмом и ответственным отношением к выполнению задач. 2025 год таможня завершает с достойными показателями, — отметила заместитель начальника Южного таможенного управления Елена Глущенко.
