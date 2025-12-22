Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова может остаться без общественного транспорта: Перевозчики намерены выйти на общенациональные протесты

Транспортные компании Молдовы требуют встречи с премьер-министром Александром Мунтяну, угрожая в противном случае новым протестом.

Источник: Комсомольская правда

В открытом письме они критикуют проект изменений Кодекса автомобильного транспорта, который, по их мнению, не учитывает реальные проблемы отрасли и лишь создает видимость реформ, оставляя возможность для коррупционных схем.

Ассоциация операторов автотранспорта отмечает, что до обсуждения реальных проблем и корректировки действий соответствующих органов реформы продвигать невозможно.

Последние массовые протесты транспортников прошли летом. Министерство инфраструктуры и регионального развития пока официально не отреагировало.