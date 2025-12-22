Молдова может остаться без общественного транспорта: Перевозчики намерены выйти на общенациональные протесты

В открытом письме они критикуют проект изменений Кодекса автомобильного транспорта, который, по их мнению, не учитывает реальные проблемы отрасли и лишь создает видимость реформ, оставляя возможность для коррупционных схем.
Ассоциация операторов автотранспорта отмечает, что до обсуждения реальных проблем и корректировки действий соответствующих органов реформы продвигать невозможно.
Последние массовые протесты транспортников прошли летом. Министерство инфраструктуры и регионального развития пока официально не отреагировало.