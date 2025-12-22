Ричмонд
Умер актер из «Брата» Ермилов

Актер Владимир Ермилов из фильма «Брат» умер на 67 году жизни.

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российский актер Владимир Ермилов умер на 67 году жизни, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на слова родственников.

«Похороны, предварительно, 27 декабря на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Сейчас ждем результаты вскрытия», — цитирует издание слова близких актера.

По словам родственников, актер страдал от проблем с сердцем, несколько дней назад его выписали из больницы.

Актер запомнился зрителям ролями второго плана, одной из которых стал образ скандального супруга трамвайного водителя в картине «Брат». Во время съемок его случайно ранил Сергей Бодров.

Ермилов сыграл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург» и «Ментовские войны», а также в фильмах «Комедия строгого режима», «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».