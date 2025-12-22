Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 декабря 2025

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 23 декабря 2025 года коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем избежать нештатных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 23 декабря 2025.

— Проведем ремонт тепловой сети по улице Каландаришвили, 6 и на бульваре Рябикова, 32а, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 23 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске на острове Конном 22 декабря открылся каток. Его площадь вместе с дорожками составляет 4800 квадратных метров.