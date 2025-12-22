Рассказываем, где пройдет отключение отопления в Иркутске 23 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 23 декабря 2025 года коснется Свердловского и Правобережного округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, специалистам предстоит заняться ремонтом, чтобы в дальнейшем избежать нештатных ситуаций.
— Проведем ремонт тепловой сети по улице Каландаришвили, 6 и на бульваре Рябикова, 32а, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что некоторые дома временно останутся без горячей воды. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 23 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
