За запахи в Петербурге смогут наказывать как за загрязнение воздуха

Федеральный законопроект поступил на рассмотрение городского парламента Санкт-Петербурга. О внесении инициативы сообщил депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своем Telegram-канале. Документ предусматривает включение летучих веществ, образующих запахи, в перечень загрязняющих веществ в случаях, когда их количество и или концентрация превышают установленные нормативы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду, а также на жизнь и здоровье человека.