Петербургский композитор Сергей Баневич умер на 85-м году жизни

Траурной новостью поделились на странице Союза композиторов Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Сергей Баневич чаще всего писал музыку для детей. В 1979 году он написал оперу «История Кая и Герды», премьера которой состоялась 24 декабря 1980 года в Кировском театре.