Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургский композитор Сергей Баневич умер на 85-м году жизни

Заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера ордена Дружбы, члена Союза композиторов Санкт-Петербурга Сергея Баневича не стало 21 декабря. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет.

Источник: Союз композиторов Санкт-Петербурга

Траурной новостью поделились на странице Союза композиторов Петербурга в соцсети «ВКонтакте». Сергей Баневич чаще всего писал музыку для детей. В 1979 году он написал оперу «История Кая и Герды», премьера которой состоялась 24 декабря 1980 года в Кировском театре.

Композитор родился в городе Оханск Пермской области. В 1944 году его семья вернулась в Ленинград. Тут Сергей Баневич окончил Ленинградскую консерваторию, а затем аспирантуру по классу Ореста Евлахова.

Информация о дате и месте прощания будет представлена позже.