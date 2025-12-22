Ричмонд
На омских маршрутах № 343 и 470 заменят транспорт на более вместительный

Вместе с новым транспортом для них придется искать и нового перевозчика — прежний обслуживать их отказался.

Источник: Комсомольская правда

Омский перевозчик ИП Войтенко отказался от обслуживания автобусных пассажирских маршрутов № 343 и 470. Информацию прокомментировали в мэрии.

Как заявили в администрации города, на маршруты планируется найти новых перевозчиков, конкурс будет объявлен в ближайшее время. Как надеются в администрации, новый перевозчик сможет поставить на маршруты более вместительный транспорт. Курсирующие сейчас по ним «Газели» планируется заменить на ПАЗики среднего класса вместимости. Для удобства пассажиров также рассматривается вопрос о частичном изменении схемы движения маршрутов.

Кроме того, в мэрии пояснили, что по закону отказавшийся от маршрутов ИП Войтенко продолжит перевозки еще в течение 90 дней.