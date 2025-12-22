Омская РЭК утвердила повышение тарифов на сжиженный газ в 2026 году

Омская Региональная энергетическая комиссия (РЭК) утвердила приказы, которые устанавливают розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд в 2026 году. Тарифы начнут действовать с 1 января 2026 года.
Повышение касается двух крупных поставщиков, АО «Омскгоргаз» и ООО «Омская областная газовая компания». В первом случае для потребителей цены будут расти в течение года. С января по сентябрь голубое топливо из групповых резервуарных установок будет стоить 51,9 рубля за один кг, с 1 октября по 31 декабря уже в 58,64 рубля. То есть с октября он подорожает на 6,74 рубля.
Для тех, у кого есть приборы учета, цена за один кубометр составит 117,81 рубля в периоде до 1 октября. И 133,11 рубля во втором, то есть ожидается повышение на 15,3 рубля.
Газ в баллонах с доставкой до потребителя с января по 30 сентября будет стоить 72,71 рубля за килограмм, а в последнем квартале года 82,16 рубля. Рост тем самым составит 9,45 рубля.
Для абонентов «Омской областной газовой компании» установлены предельные уровни цен, которые не делятся, а действуют весь год. Газ из групповых резервуарных установок у них будет стоить 50,45 рубля за килограмм. При наличии счетчиков цена за кубометр будет в 114,52 рубля. Газ в баллонах со склада будет стоить 62,19 рубля за килограмм, с доставкой — 65,12 рубля.
