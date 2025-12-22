Омская РЭК утвердила повышение тарифов на сжиженный газ в 2026 году

Повышение касается двух крупных поставщиков, АО «Омскгоргаз» и ООО «Омская областная газовая компания». В первом случае для потребителей цены будут расти в течение года. С января по сентябрь голубое топливо из групповых резервуарных установок будет стоить 51,9 рубля за один кг, с 1 октября по 31 декабря уже в 58,64 рубля. То есть с октября он подорожает на 6,74 рубля.