В Волгограде запретили гуляния и пиротехнику в новогодние праздники

ВОЛГОГРАД, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о запрете массовых гуляний, продажи и использовании пиротехники в регионе на время новогодних праздников.

Источник: © РИА Новости

По данным администрации Волгоградской области, Бочаров в понедельник провел заседание оперативного штаба, где обсудил план работы на время новогодних праздников.

«С учетом продолжения действия на территории Волгоградской области введенного указом президента Российской Федерации режима повышенной готовности, объективно складывающейся оперативной обстановки, соответствующих законодательных ограничений и рекомендаций федеральных органов, отвечающих за комплексную безопасность, работа спланирована без организации масштабных уличных празднеств, гуляний», — цитирует администрация слова Бочаров в своем Telegram-канале.

Кроме того, по данным властей, с 25 декабря по 20 января вводится запрет на продажу и использование пиротехнических изделий.