ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч

«На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 10146 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 15,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 10,9%», — уточнили в ведомстве.
В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не «перешагнул» эпидемический порог.
Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2).
Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.
«В Республике Крым за период с 15 по 21 декабря был приостановлен учебный процесс в 65-ти классах тридцати школ, в 33-х группах в 21-м дошкольном учреждении», — рассказали в управлении.
В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 — закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.
Ранее сообщалось, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает — D.