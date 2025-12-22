Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 10146 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 15,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 10,9%», — уточнили в ведомстве.

В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не «перешагнул» эпидемический порог.

Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2).

Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.

«В Республике Крым за период с 15 по 21 декабря был приостановлен учебный процесс в 65-ти классах тридцати школ, в 33-х группах в 21-м дошкольном учреждении», — рассказали в управлении.

В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 — закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.

Ранее сообщалось, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает — D.