ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.