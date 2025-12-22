В Ростовской области суд запретил предприятию вывозить зерно из карантинной зоны

Предприятию в Ростовской области только через суд смогли запретить вывоз зерна из карантинной зоны. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.
Оказалось, нарушения за 2023−2025 годы зафиксировлаи в системах «Зерно» и «Аргус-Фито». Предприятие не оформляло специальные карантинные сертификаты и, соответственно, товар не проходил лабораторные исследования.
Только в 2025 году было вывезено более 7,5 тысячи тонн зерновой продукции, карантинных сертификатов при этом собрали лишь на 99 тонн товара.
— Направлялись предостережения, предлагались меры, провели шесть консультаций. Несмотря на это, предприятие продолжало нарушать правила. В итоге был направлен иск в суд, — рассказали в управлении Россельхознадзора.
Суд удовлетворил требования и запретил вывозить продукцию без карантинных сертификатов.
