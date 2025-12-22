Премьер-министр Армении Пашинян показал сердечко на фоне Исаакиевского собора

В номере своего отеля он показал руками сердечко под кавер на песню Олега Газманова «Дождись».
На самом саммите господин Пашинян заявил, что Ереван готов к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС на благо экономической стабильности в регионе.
Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог прилететь в Петербург из-за плотного рабочего графика. Азербайджанский лидер также не участвовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Баку не является членом ЕАЭС.
