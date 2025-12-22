Мэр Ульяновска ищет жителя, сообщившего Путину о жизни как в XIX веке

САРАТОВ, 22 дек — РИА Новости. Глава Ульяновска Александр Болдакин попросил откликнуться автора сообщения на прямую линию к президенту Владимиру Путину о жизни в городе, «как в 19-м веке».
В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города. «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — задавался вопросом автор. В администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта.
«Нашему городу и региону Владимир Владимирович (Путин — ред.) уделил внимание. Одно из сообщений, поступивших главе государства, президент зачитал в прямом эфире. Автор сравнил условия жизни в нашем городе с 19-м веком. Владимир Владимирович поручил более детально и предметно изучить этот вопрос. Мне бы тоже хотелось встретиться с автором, чтобы подробно рассмотреть его сигнал», — заявил Болдакин в понедельник в ходе заседания штаба по комплексному развитию города Ульяновска, которое транслировалось в соцсетях.
Глава города публично попросил откликнуться автора нашумевшего обращения, написав ему в социальных сетях.