Мэр Ульяновска ищет жителя, сообщившего Путину о жизни как в XIX веке

В пятницу, 19 декабря, во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города. «Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?» — задавался вопросом автор. В администрации Ульяновска сообщили РИА Новости, что ищут автора обращения, а также предположили, что обращение может быть связано со сферами городского хозяйства, общественного транспорта.