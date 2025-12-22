Президент Владимир Путин посетит Новосибирскую область

Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он отметил, что точная дата поездки пока не определена, однако регион уже ведёт подготовку к приёму главы государства.
В аппарате губернатора напомнили, что проект СКИФ имеет федеральное значение. Во время недавней прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что идея создания установки обсуждалась ещё в 2018 году на Совете по науке. По словам президента, синхротрон необходим для проведения исследований в самых разных областях — от медицины и биотехнологий до физики и материаловедения.
Строительство комплекса находится на завершающей стадии. Оборудование семи экспериментальных станций первой очереди полностью изготовлено и доставлено на площадку, где в настоящее время ведётся его монтаж. Основные системы инжекционного комплекса уже работают в круглосуточном режиме.
Ранее объект посетил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Вместе с губернатором Новосибирской области он оценил темпы и качество строительных работ, а также готовность инфраструктуры будущего научного центра. СКИФ станет одним из крупнейших и наиболее технологичных научных объектов страны и ключевой площадкой для исследований международного уровня.