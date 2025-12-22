Президент Владимир Путин посетит Новосибирскую область

В аппарате губернатора напомнили, что проект СКИФ имеет федеральное значение. Во время недавней прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что идея создания установки обсуждалась ещё в 2018 году на Совете по науке. По словам президента, синхротрон необходим для проведения исследований в самых разных областях — от медицины и биотехнологий до физики и материаловедения.