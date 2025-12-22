Правительство будет формировать условия для рождения детей, заявил Мишустин

«Правительство будет и дальше формировать условия, чтобы в нашей стране рождалось больше детей, расширять систему социальных гарантий для семей на всех этапах: от беременности мамы по мере взросления малыша. Чтобы, как сказал глава государства, родители не чувствовали снижения уровня достатка с появлением ребенка», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.