Правительство будет формировать условия для рождения детей, заявил Мишустин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Кабмин продолжит формировать условия, чтобы в РФ рождалось больше детей, расширять систему соцгарантий для семей на всех этапах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Правительство будет и дальше формировать условия, чтобы в нашей стране рождалось больше детей, расширять систему социальных гарантий для семей на всех этапах: от беременности мамы по мере взросления малыша. Чтобы, как сказал глава государства, родители не чувствовали снижения уровня достатка с появлением ребенка», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.