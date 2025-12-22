В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики

«Новое отделение со сканером ОФЭКТ/КТ сможет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Такая технология совмещает два современных медицинских сканера в одном аппарате и позволяет врачу не просто увидеть образование в теле, но и понять, что в нем происходит», — говорится в сообщении.