В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики

«Новое отделение со сканером ОФЭКТ/КТ сможет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Такая технология совмещает два современных медицинских сканера в одном аппарате и позволяет врачу не просто увидеть образование в теле, но и понять, что в нем происходит», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что отделение сможет принимать до 1500 пациентов в год. Сейчас там работают 12 новых специалистов.
Отмечается, что раньше пациентам приходилось ездить на такие исследования в Симферополь или Краснодар.
Ранее сообщалось, что больницу скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.
Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.