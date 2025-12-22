Ричмонд
В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости Крым. В севастопольском онкологическом диспансере открыли отделение радионуклидной диагностики. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Источник: Правительство Севастополя

«Новое отделение со сканером ОФЭКТ/КТ сможет выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. Такая технология совмещает два современных медицинских сканера в одном аппарате и позволяет врачу не просто увидеть образование в теле, но и понять, что в нем происходит», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что отделение сможет принимать до 1500 пациентов в год. Сейчас там работают 12 новых специалистов.

Отмечается, что раньше пациентам приходилось ездить на такие исследования в Симферополь или Краснодар.

Ранее сообщалось, что больницу скорой медицинской помощи и онкологический диспансер в Севастополе планируется достроить до конца 2026 года, параллельно идет работа по подбору медицинского персонала для этих учреждений.

Глава Минздрава РФ пообещал направить экспертов министерства для помощи в подборе функционального оборудования, которое будет закупаться и устанавливаться в онкологический центр и больницу скорой помощи.