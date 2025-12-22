Ричмонд
Губернатор рассказал, какие вопросы власти проработают после прямой линии Путина

Один из них — вырубка деревьев для строительства.

Источник: Новый Калининград

Приоритетные вопросы, которые власти Калининградской области планируют проработать в первую очередь после прямой линии президента РФ Владимира Путина, касаются здравоохранения и экологии. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства в понедельник, 22 декабря.

«По вопросам экологии я прошу программу изучить. Это касается обращения с твёрдыми коммунальными отходами, очистки рек, озёр, лесов и т. д. Часть средств мы уже заложили в программу, но я бы хотел, чтобы эта программа была комплексной, в том числе необходимо взять под контроль вопросы вырубки деревьев под строительство тех или иных объектов. Знаете, как я отношусь к деревьям. Каждое дерево на счету. Нужны чёткие правила, чёткий контроль, чтобы лишних деревьев никто не вырубал. Это очень важно», — сказал глава региона.

Он также поручил подчинённым собрать все обращения, которые поступили на прямую линию президента, и «отработать» их.