Губернатор рассказал, какие вопросы власти проработают после прямой линии Путина

«По вопросам экологии я прошу программу изучить. Это касается обращения с твёрдыми коммунальными отходами, очистки рек, озёр, лесов и т. д. Часть средств мы уже заложили в программу, но я бы хотел, чтобы эта программа была комплексной, в том числе необходимо взять под контроль вопросы вырубки деревьев под строительство тех или иных объектов. Знаете, как я отношусь к деревьям. Каждое дерево на счету. Нужны чёткие правила, чёткий контроль, чтобы лишних деревьев никто не вырубал. Это очень важно», — сказал глава региона.