Губернатор рассказал, какие вопросы власти проработают после прямой линии Путина

Приоритетные вопросы, которые власти Калининградской области планируют проработать в первую очередь после прямой линии президента РФ Владимира Путина, касаются здравоохранения и экологии. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных на заседании регионального правительства в понедельник, 22 декабря.
«По вопросам экологии я прошу программу изучить. Это касается обращения с твёрдыми коммунальными отходами, очистки рек, озёр, лесов
Он также поручил подчинённым собрать все обращения, которые поступили на прямую линию президента, и «отработать» их.