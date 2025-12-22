Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.
В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин напомнил, что во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, была затронута тема борьбы с телефонным мошенничеством.
«Глава государства отметил, что принятые ранее меры дали результаты. Надо продолжать, конечно, делать все необходимое для защиты граждан в целом от цифровых преступлений», — сказал Мишустин.