Мишустин заявил о необходимости защиты россиян от киберпреступлений

Мишустин: нужно делать все необходимое для защиты россиян от киберпреступлений.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству продолжать делать все необходимое для защиты граждан от цифровых преступлений.

В ходе совещания с вице-премьерами Мишустин напомнил, что во время прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с пресс-конференцией, была затронута тема борьбы с телефонным мошенничеством.

«Глава государства отметил, что принятые ранее меры дали результаты. Надо продолжать, конечно, делать все необходимое для защиты граждан в целом от цифровых преступлений», — сказал Мишустин.