Мишустин поручил обеспечить сохранение льгот для семей с детьми

Мишустин поручил внести поправки для сохранения льгот для семей с детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поручил в ближайшее время обеспечить внесение поправок, чтобы льготы для семей с детьми сохранялись при незначительном превышении критериев уровня трудового дохода.

«Во время прямой линии обратились к президенту (России Владимиру Путину) многодетные семьи с просьбой оставить им право на его получение (льгот — ред.) при незначительном превышении критериев по уровню дохода. (Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики) Татьяна Алексеевна (Голикова), вы докладывали, что совместно с Минтрудом проработали возможные изменения в нормативной базе… Здесь нам необходимо оперативно их согласовать с заинтересованными ведомствами, доложить президенту, чтобы в ближайшее время обеспечить внесение необходимых поправок в законодательство», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.