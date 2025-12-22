В Иркутске на школе № 55 открыли мемориальную доску герою СВО Павлу Федосееву

В Иркутске на здании школы № 55 открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Павлу Федосееву. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, он окончил в этом здании начальную школу. В церемонии приняли участие представители городской власти, депутаты, родные, однополчане и ученики.
Павел Федосеев родился в 1995 году. После техникума он был призван в армию, служил в подразделении ГРУ и прошел строгий отбор в силы специальных операций. До начала специальной военной операции он успел выполнить четыре командировки — две в Сирию и две в Ливию, получив статус ветерана боевых действий. В 2022 году он отправился «за ленточку», где погиб при выполнении боевого задания в 2023 году. Президент России наградил его орденом Мужества посмертно.
— Главное его качество — это уважение. К корням, к младшим, к учителям и наставникам. Он никогда не проходил мимо, если кому-то нужна была помощь. Его сослуживцы вспоминают, как даже в самой сложной обстановке Павел умел всех поддержать, заставить улыбаться. Я счастлива, что в нашей семье вырос такой достойный человек. Мы часто вспоминаем его, очень скучаем, — сказала мама героя Ольга Федосеева.
Павел Федосеев получил множество наград, в том числе медали «За воинскую доблесть», «За боевые отличия», «Участнику спецоперации».
