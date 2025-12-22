Ричмонд
Мишустин заявил о планах продолжать индексацию пенсий работающих россиян

Мишустин сообщил о планах продолжать индексацию пенсий работающих россиян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о планах продолжать проводить в России индексацию пенсий работающих граждан.

«Продолжится возобновленная с текущего года индексация пенсий работающим гражданам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он отметил также, что правительство предусмотрело дальнейшее повышение уровня пенсионного обеспечения для россиян.

Индексация пенсий работающих пенсионеров в России возобновилась с 2025 года, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.