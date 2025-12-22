Ричмонд
Более 400 млн рублей выделили на газ и воду для микрорайона в Ростовской области

В микрорайоне поселка на Дону планируют создать инфраструктуру для 100 земельных участков за 408 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Западном жилом микрорайоне поселка Тарасовского Ростовской области создают инфраструктуру для более чем 100 земельных участков, которые получат дети-сироты, многодетные семьи, участники СВО. Территорию обеспечивают водой и газом, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В рамках одного из этапов, с весны, работают над улучшением водоснабжения. На данный момент продолжили уже 4,1 км сетей, построили резервуары и насосную станцию. Готовность — 95%. Деньги на 2026 год заложили.

Другой этап работ касался газоснабжения. В августе завершили прокладку 4,9 км коммуникаций. Значительная часть микрорайона газифицирована.

Задачи выполняют по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем вложений из областного бюджета в два этапа — более 408 млн рублей. По данным властей, в новом микрорайоне построят 110 индивидуальных и 16 многоквартирных домов.

