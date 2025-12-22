Правительство расширит возможности для прохождения диспансеризации в России

«В зоне постоянного внимания находится вопрос совершенствования организации медицинской помощи. Будем расширять возможности пройти диспансеризацию как в поликлинике, так и в условиях больницы. Еще больше пожилых, которым это нужно, смогут, соответственно, получить лечение на дому. А для тех, кому сложно позаботиться о себе самостоятельно, развиваем систему долговременного ухода, чтобы к концу 2030 года она была доступна для полумиллиона человек», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.