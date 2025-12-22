Мясников предупредил о серьезной опасности за новогодним столом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» призвал россиян вести себя умеренно за новогодним столом из-за риска развития острого панкреатита.
«Вакцина от панкреатита — это все равно умеренность», — отметил он.
Врач добавил, что из-за злоупотребления жирной пищей и большого количества алкоголя повышается риск развития острого панкреатита — воспаления поджелудочной железы, симптомами которого считается сильная боль, тошнота и рвота.
Мясников призвал отказаться от жадности за новогодним столом, но при этом признался, что сам иногда ест салат оливье «как экскаватор».