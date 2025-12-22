Ричмонд
Переехавший в Краснодар приплывший из Турции кот Бурак сменил имя

Кот Бурак, сбежавший из Турции в Новороссийск, получил новую кличку.

Источник: соцсети

Переехавший в Краснодар приплывший из Турции кот Бурак сменил имя.

Как рассказала «КП»-Кубань зооволонтер Лусине Коршунова, он привык к новой семье и оказался очень добрым котом. Никаких проблем с ним у членов семьи не возникает.

Новую жизнь он начал с новым именем. Теперь бывшего Бурака зовут Бароном.

Напомним, пушистый нелегально прибыл в город-герой еще в марте. Кота среди грузов на судне нашли моряки. Все это время он находился в порту, спасители назвали его Бурак в честь турецкого актера.

Мы писали, позже животному оформили все необходимые документы. Тогда его к себе забрала местная жительница, но Бурак не прижился. Потом кот попал в руки Лусине.

Она помогла найти ему хозяев после того, как первая приютившая кота семья не выдержала ночных концертов Бурака. По ее мнению, ему просто нужно было больше времени на адаптацию к новой обстановке. В настоящее время Бурак находится в семье из Краснодара, он стал спокойнее и тише себя вести.