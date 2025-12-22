Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почта России» сообщила график работы омских отделений в новогодние каникулы

31 декабря отделения будут работать, но далеко не все.

Источник: Комсомольская правда

22 декабря «Почта России» озвучила, как ее отделения в Омске и Омской области будут работать в новогодние каникулы и накануне них. Особый режим будет у точек, где одновременно работают представительства частных маркетплейсов.

Итак, 30 декабря и 6 января все отделения закроются на час раньше обычного, в 19−00. 1 января же они работать не будут.

31 декабря, 2 и 7 января работать будут только отделения, где есть и пункты выдачи заказов «Ozon» и «Wildberries». Полный перечень их адресов есть на официальном сайте «Почты России».

3, 4 и 5 января отделения поработают в обычном режиме.

В «Почте России» вдобавок сообщили, что доставка пенсий и социальных пособий в каникулы будет выполняться почтальонами согласно графику Социального фонда.

Ранее мы писали, что в отделениях почты начнут продавать и пополнять транспортные карты «Омка».

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше