«Почта России» сообщила график работы омских отделений в новогодние каникулы

22 декабря «Почта России» озвучила, как ее отделения в Омске и Омской области будут работать в новогодние каникулы и накануне них. Особый режим будет у точек, где одновременно работают представительства частных маркетплейсов.
Итак, 30 декабря и 6 января все отделения закроются на час раньше обычного, в 19−00. 1 января же они работать не будут.
31 декабря, 2 и 7 января работать будут только отделения, где есть и пункты выдачи заказов «Ozon» и «Wildberries». Полный перечень их адресов есть на официальном сайте «Почты России».
3, 4 и 5 января отделения поработают в обычном режиме.
В «Почте России» вдобавок сообщили, что доставка пенсий и социальных пособий в каникулы будет выполняться почтальонами согласно графику Социального фонда.
Ранее мы писали, что в отделениях почты начнут продавать и пополнять транспортные карты «Омка».