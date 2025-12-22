В Госдуме разработают проект о поддержке отцов при рождении ребенка

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Госдуме разрабатывают законопроект о поддержке отцов при рождении ребенка, заявила первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Сейчас я разрабатываю законопроект о поддержке пап при рождении ребенка. Мы знаем, что у мамы есть декрет по беременности и родам. Очень важно в первые дни и недели рождения ребенка дать возможность папе быть рядом с мамой», — сказала Буцкая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать о мерах поддержки вовлеченного отцовства в стране. Глава государства уточнил, что речь идет о том, чтобы мужчины «более активно участвовали в семейных заботах, в принятии решений о рождении детей и больше времени уделяли их воспитанию, вели здоровый образ жизни и как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье».