Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крыму продолжат национализацию имущества жителей, воюющих за ВСУ

Константинов: национализацию имущества воюющих за ВСУ жителей Крыма продолжат.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Процесс национализации крымского имущества граждан, воюющих в рядах ВСУ, будет продолжен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее крымский парламент национализировал имущество нескольких воюющих в рядах ВСУ граждан, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела за госизмену.

«Этот процесс (национализации — ред.) будет продолжаться», — сказал Константинов на итоговой пресс-конференции.

По его словам, вопросом выявления имущества занимается специально созданная в республике антитеррористическая комиссия.

«Для нас очень важно, чтобы все было выверено до мелочей и обосновано», — сказал глава парламента.