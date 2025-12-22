В Крыму продолжат национализацию имущества жителей, воюющих за ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. Процесс национализации крымского имущества граждан, воюющих в рядах ВСУ, будет продолжен, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее крымский парламент национализировал имущество нескольких воюющих в рядах ВСУ граждан, в отношении некоторых возбуждены уголовные дела за госизмену.
«Этот процесс (национализации — ред.) будет продолжаться», — сказал Константинов на итоговой пресс-конференции.
По его словам, вопросом выявления имущества занимается специально созданная в республике антитеррористическая комиссия.
«Для нас очень важно, чтобы все было выверено до мелочей и обосновано», — сказал глава парламента.