Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp

«WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — говорится в сообщении ведомства.