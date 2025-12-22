Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, Роскомнадзор принимает ограничительные меры, сообщила пресс-служба ведомства.

Источник: Freepik

«WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», — говорится в сообщении ведомства.