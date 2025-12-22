Ричмонд
Евроинтеграция не предполагает борьбу с нищетой: В Молдове уровень абсолютной бедности в сельской местности достиг почти 43 процента

Эксперт по социальной политике Марианна Яцко отмечает, что реформы социальной защиты продвигаются очень медленно.

Эксперт: Бедность и старение населения остаются главными проблемами Молдовы.

Эксперт по социальной политике Марианна Яцко отмечает, что реформы социальной защиты продвигаются медленно. По ее словам, инфляция и энергетические кризисы усилили нагрузку на малообеспеченные семьи, передает rupor.md. Так, в 2025 году уровень абсолютной бедности в Молдове достиг 33,6%, а в сельской местности — 42,9%, констатирует эксперт.

«Социальная политика пока не принесла обещанных населению структурных изменений. Без последовательной демографической и социальной политики эти тенденции рискуют стать структурным фактором замедления развития», — заявила Яцко.

В 2026 году власти должны ускорить реформы и развивать социальные услуги, считает Марианна Яцко.

