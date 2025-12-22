Ричмонд
Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста

Голикова: в ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше на 9 млн.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В ближайшие 15 лет их (граждан старшего возраста) станет еще больше ориентировочно на 9 миллионов человек», — сказала Голикова на совещании правительства России.

По ее словам, сегодня в России проживают более 35 миллионов граждан пожилого возраста, и государству важно, чтобы каждый россиянин чувствовал, что о нем заботятся и ценят его.

Она отметила, что для реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовлен план, который направлен на повышение продолжительности и качества жизни россиян.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение об утверждении стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Стратегия направлена на поддержание здоровья и долголетия пожилых россиян, социальную активность и финансовую стабильность.

