Голикова рассказала о росте числа россиян старшего возраста

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В ближайшие 15 лет россиян старшего возраста станет больше почти на 9 миллионов человек, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«В ближайшие 15 лет их (граждан старшего возраста) станет еще больше ориентировочно на 9 миллионов человек», — сказала Голикова на совещании правительства России.
По ее словам, сегодня в России проживают более 35 миллионов граждан пожилого возраста, и государству важно, чтобы каждый россиянин чувствовал, что о нем заботятся и ценят его.
Она отметила, что для реализации стратегии действий в интересах граждан старшего поколения подготовлен план, который направлен на повышение продолжительности и качества жизни россиян.
Председатель правительства России Михаил Мишустин 7 апреля подписал распоряжение об утверждении стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Стратегия направлена на поддержание здоровья и долголетия пожилых россиян, социальную активность и финансовую стабильность.