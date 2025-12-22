В Ростове прекратили полномочия районного судьи

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону. Перед этим специалист написал заявление об отставке.
Увольнение согласовали на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
На тех же основаниях свои должности оставили еще пять человек: двое в Ростовском областном суде, а также по одному человеку в Ремонтненском, Зимовниковском и Неклиновском районных судах.
Добавим, также сегодня вынесли приговор по делу судей из Ростова-на-Дону. В частности, экс-председатель Ростовского областного суда получила 15 лет колонии общего режима и штраф в 170 тысяч рублей. Кроме того, подсудимую лишили почетного звания «Ветеран труда» и государственной награды, а также права в течение 15 лет работать должности в судебных и правоохранительных органах.
