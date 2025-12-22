Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 23 декабря 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Лыткина, Пискунова, Красный Мадьяр, Тимирязева, Ленина, Аносова, Мухиной, Якоби и многих других. Некоторым жильцам повезет — все работы будут проводиться ночью. Другие же останутся без электричества на весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.