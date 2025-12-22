Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 23 декабря 2025

Свет частично отключат в Иркутске 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 23 декабря 2025 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это необходимо для проведения неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 23 декабря 2025.

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Лыткина, Пискунова, Красный Мадьяр, Тимирязева, Ленина, Аносова, Мухиной, Якоби и многих других. Некоторым жильцам повезет — все работы будут проводиться ночью. Другие же останутся без электричества на весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым и зарядить гаджеты.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 23 декабря 2025 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 23 декабря.