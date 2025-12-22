Ричмонд
Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. WhatsApp (принадлежит Meta*) полностью заблокируют при невыполнении требований законодательства, заявили в Роскомнадзоре.

Источник: Sherise Van Dyk/CC0

«Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — рассказали в ведомстве.

В РКН отметили, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

На этом фоне Роскомнадзор вводит ограничения поэтапно, чтобы пользователи могли перейти в другие мессенджеры.

«Рекомендуем переходить на национальные сервисы», — добавили в регуляторе.

В понедельник россияне жаловались на работу мессенджера. По данным детектора по отслеживанию сбоев «Сбой.рф», было более 3,5 тысячи обращений.

В конце ноября Роскомнадзор заявил, что начал вводить ограничительные меры в отношении WhatsApp.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.