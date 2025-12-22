Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за навязывание услуг

Госдума рассмотрит законопроект об усилении ответственности за навязывание услуг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная Дума во вторник, 23 декабря, рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности за навязывание потребителям дополнительных платных товаров, работ или услуг. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Он напомнил, что ранее депутаты приняли изменения в закон «О защите прав потребителей» об установлении запрета на навязывание гражданам дополнительных товаров, работ, услуг.

«Законодательный запрет навязывать людям платные услуги уже действует. Усиление ответственности за его нарушение повысит защищенность прав потребителей от действий недобросовестных продавцов», — подчеркнул председатель Госдумы.

В соответствии с проектом закона, штрафы за указанное правонарушение могут составить: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей (сейчас — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей).

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше