Госдума рассмотрит проект об усилении ответственности за навязывание услуг

В соответствии с проектом закона, штрафы за указанное правонарушение могут составить: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей (сейчас — от 2 тысяч до 4 тысяч рублей); для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей (сейчас — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей).